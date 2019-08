Sabato 31 agosto 2019 - 22:12

Grillo: basta abbrutirsi su punti o poltrone, occasione unica

"Sono esausto"

Roma, 31 ago. (askanews) – “Voglio che vi sediate a un tavolo, a parlare di queste cose, e invece ci abbrutiamo a parlare di scalette, di controscalette… Il posto, lo do’ a chi… i 10 punti, i 20 punti…”, “ci perdiamo in questa roba qui che non si riesce a capire, basta sono esausto”. Beppe Grillo in un video messaggio si rivolge al Pd, “alla base, ai ragazzi del Pd” parlando di “un’occasione unica”.

“Veramente non ci accorgiamo del momento storico, del momento straordinario che è questo? C’è da riprogettare il mondo – osserva Grillo -. C’è da rivedere i paradigmi della crescita, capire cosa deve crescere e cosa no. C’è da rivedere i sistemi industriali, le materie prime, la mobilità, pensare come si dovrà muovere una città tra dieci anni” e “dovete sedervi a un tavolo ed essere euforici, che pena questa mancanza di euforia…”, conclude.