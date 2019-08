Venerdì 30 agosto 2019 - 18:45

“Basta ultimatum o non si va da nessuna parte” (così Zingaretti)

Patti chiari, amicizia lunga

Roma, 30 ago. (askanews) – “Patti chiari, amicizia lunga. Stiamo lavorando con serietà per dare un nuovo governo all’Italia, per una svolta europeista, sociale e verde. Ma basta con gli ultimatum inaccettabili o non si va da nessuna parte”. E’ quanto scrive su Twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

