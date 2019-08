Giovedì 29 agosto 2019 - 18:27

Cosa hanno scritto a Conte i navigator campani in sciopero della fame

L'appello

Roma, 29 ago. (askanews) – I navigator campani in sciopero della fame per l’impasse politica tra il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il Movimento 5 Stelle hanno rivolto un appello al premier incaricao Giuseppe Conte affinché “il primo atto ufficiale che vorrà sancire, al di là delle poltrone e dei giusti equilibri politici, mediati e concordati con il Presidente Mattarella, sia quello di voler sollecitare la firma del Presidente della Regione Campania De Luca della convenzione operativa con Anpal per i 471 navigator campani come segnale politico forte di tale accordo. L’applicazione della Legge n.

26/2019 su tutto il territorio nazionale non può più attendere.

Noi scioperanti, così come le nostre famiglie, i nostri affetti e tutti i nostri colleghi, non possiamo più accettare che questa inattesa, assurda e inconcepibile vicenda prosegua un’ora di più”.

“Confidiamo nella Sua sensibilità istituzionale dimostrata nei Suoi atti che, con l’appoggio e la regia del Presidente Mattarella a cui ci siamo appellati, vogliate mettere fine a questa violenza istituzionale che stiamo subendo da oltre quaranta giorni”, concludono i navigator campani in sciopero della fame da 4 giorni, Giuseppe Bianco, Claudio Caccavale, Ilenia De Coro, Carlo Del Gaudio, Fabrizio Greco.

Red/Cro/Bla/Int2