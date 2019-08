Mercoledì 28 agosto 2019 - 12:15

Di Maio ha detto di pensare al Paese e non a colpire lui

"Ore difficili"

Roma, 28 ago. (askanews) – “Sono ore molto difficili per il Paese, in cui ognuno dovrebbe saper dimostrare responsabilità. Ci siamo ritrovati in una crisi di governo senza un perché, per colpe che non sono certo attribuibili al M5S. Mi sorprende che qualcuno sembri essere più concentrato a colpire il sottoscritto che a trovare soluzioni per gli italiani. Ma questa è la politica. Anzi, questa è una certa politica, abituata a concepire il dibattito non come un’occasione di crescita, bensì come uno scontro continuo e sistematico sulle persone.

Non ho intenzione di aggiungere altro”. Lo ha dichiarato il capo politico M5s e vicepremier uscente Luigi Di Maio, entrando a Palazzo Chigi.

Tor/Int2