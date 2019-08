Mercoledì 28 agosto 2019 - 20:28

Accordo M5S-Pd sul Conte bis, Mattarella lo convoca domani alle 9,30

Dopo il secondo giro di consultazioni

Roma, 28 ago. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del secondo giro di consultazioni per la formazione di un governo, ha convocato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle 9,30 di domani mattina. La decisione è stata annunciata dal consigliere del Quirinale per la comunicazione, Giovanni Grasso, circa un’ora dopo il termine delle consultazioni.

“Oggi abbiamo detto al presidente della Repubblica che c’è un accordo politico con il Pd per l’incarico a Giuseppe Conte”, aveva detto il leader del M5S Luigi Di Maio, parlando al termine dell’incontro con il presidente Mattarella, l’ultimo in programma del secondo giro di consultazioni. “Al presidente Mattarella – aveva aggiunto Di Maio – abbiamo detto che il M5s non si sottrarrà alle proprie responsabilità. Abbiamo preso degli impegni, come quello sull’Iva, e costi quel che costi vogliamo mantenerli”.

In precedenza anche il Pd aveva “espresso al presidente della Repubblica il sostegno al tentativo di dare vita a un governo con una nuova maggioranza politica. Alla luce degli equilibri parlamentari – aveva spiegato il segretario dei democratici Nicola Zingaretti dopo l’incontro col Capo dello Stato – abbiamo accettato la proposta M5s di indicare come partito di maggioranza relativa il nome del presidente del Consiglio dei ministri, nome indicato nei giorni scorsi”, ossia Giuseppe Conte.

