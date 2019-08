Martedì 27 agosto 2019 - 13:24

Governo, Salvini: Mattarella non permetterà mercimonio a lungo

"Tra M5s e Pd solo spartizione di poltrone"

Roma, 27 ago. (askanews) – “Siamo certi che il presidente della Repubblica non permetterà questo mercimonio ancora a lungo, noi come Lega stiamo lavorando ancora adesso”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta sulla sua pagina Facebook denunciando nella trattativa tra M5s e Pd solo “una spartizione di poltrone per escludere la Lega”.