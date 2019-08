Lunedì 26 agosto 2019 - 19:48

Zingaretti spiega perché è ottimista (sul governo con il M5s)

Sbagliato il modello del contratto

Roma, 26 ago. (askanews) – “Sto leggendo molti retroscena, alcuni credibili, altri non veritieri. La verità – così in una dichiarazione al Nazareno, tra le altre cose, Nicola Zingaretti – è che il confronto è finalmente partito per dare al Paese un governo di svolta”.

“Noi guardiamo a chi sta per tornare a scuola, ai lavoratori e alle loro aziende, ad una manovra che necessita di un governo serio, autorevole e di svolta. C’è stato un primo incontro (con il M5s, Ndr.), interlocutorio e comunque positivo, questo confronto è partito. Stasera alle 21 ci sarà un altro incontro tra le delegazioni del Pd e del M5s, si sta andando avanti e si sta lavorando per dare all’Italia un nuovo governo per l’ambiente, la ricerca, la scuola e il bene comune del Paese”, ha proseguito Zingaretti.

Alla domanda specifica sul ruolo di Conte, il segretario Pd non ha risposto: “Siamo sulla strada giusta per un governo che parte dal confronto di idee e contenuti. Io sono ottimista di poter costruire questo governo. Fare un governo è una cosa seria, non si fa con le battute, e non vogliamo finire come 14 mesi fa, quando c’è stata troppo fretta e un modello sbagliato, quello del contratto. Avevamo chiesto un confronto, finalmente è partito: dobbiamo avere fiducia di ascoltarci e di riconoscere ciascuno le ragioni dell’altro, partendo dai contenuti”.

