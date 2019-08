Lunedì 26 agosto 2019 - 21:13

Zingaretti a palazzo Chigi,al via il summit con Conte e Di Maio

Il segretario Pd è accompagnato dal vice Andrea Orlando

Roma, 26 ago. (askanews) – Il segretario del Pd Nicola Zingaretti è tornato per la seconda volta in poche ore a palazzo Chigi, accompagnato dal vicesegretario Andrea Orlando. Ha dunque avuto inizio l’incontro con Luigi Di Maio per i Cinque Stelle e il premier dimissionario Giuseppe Conte, in vista della formazione di un nuovo governo a maggioranza dem-pentastellati con ogni probabilità guidato dallo stesso Conte.