Domenica 25 agosto 2019 - 16:41

Il M5S insiste su Conte: nessun confronto possibile davanti ai veti

"Se non otteniamo garanzie adeguate per il Paese diventa tutto molto difficile"

Roma, 25 ago. (askanews) – “Nessun confronto è possibile davanti ai veti, come quello che continua ad arrivare sul premier Giuseppe Conte. Se non si sciolgono i veti e non otteniamo le garanzie adeguate per il Paese diventa tutto molto difficile”. Lo affermano fonti del M5S che aggiungono: “Per il MoVimento la lealtà a Giuseppe Conte non si discute, a lui riconosciamo le grandissime capacità dimostrate da Premier, dire di no a Conte per trovare altri nomi figli di strategie politiche, significa indebolire il Paese”. “Non vorremmo – concludono le fonti – che fosse una scusa per tornare al voto. In tal caso Zingaretti e i suoi devono essere chiari”.

La presa di posizione è arrivata dopo il No del segretario del Pd sul nome di Conte per la guida di un eventuale governo Pd-M5S e dopo il passo indietro del presidente della Camera Roberto Fico, sul quale i Dem avevano espresso il loro potenziale gradimento, che stamane ha lasciato trapelare l’intenzione di voler continuare a presiedere Montecitorio.

Stamane per il nome di Conte si era speso anche Beppe Grillo che in un intervento sul suo blog aveva reiterato i giudizi lusinghieri già espressi a maggio 2018 sul presidente del Consiglio dimissionario.

red/sam