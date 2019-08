Sabato 24 agosto 2019 - 18:55

Conte: “Con la Lega esperienza politica chiusa”

Il presidente del Consiglio dimissionario al G7 di Biarritz

Roma, 24 ago. (askanews) – “Con la Lega è una esperienza politica per me chiusa, una stagione che non si può più riaprire”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine del G7. Rispondendo poi alla domanda se fosse disponibile ad un governo ‘Conte bis’, il presidente del Consiglio dimissionario ha risposto che “non è una questione di persone ma di programmi”.

lsa/sam