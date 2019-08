Giovedì 22 agosto 2019 - 20:25

Mattarella dà tempo per intesa in Parlamento. Martedì nuove consultazioni

In tempi brevi governo con programma o voto. Elezioni decisione difficile

Roma, 22 ago. (askanews) – Il capo dello Stato concede tempo alle forze politiche per verificare la possibilità di dar vita ad nuovo governo dopo la crisi apertasi nella maggioranza M5s-Lega che ha portato alle dimissioni dell’esecutivo Conte. Poichè in Parlamento ci sono “iniziative per una intesa”, il presidente Sergio Mattarella dà appuntamento a martedì per un nuovo giro di consultazioni. In ogni caso, ha detto, “la crisi va risolta all’insegna di decisioni chiare e in tempi brevi, lo richiede l’esigenza di governo di un grande Paese come il nostro, il ruolo che l’Italia deve avere nell’importante avvio della vita delle istituzioni europee, le incertezze politiche ed economiche a livello internazionale”.

“Non è inutile ricordare – ha aggiunto – che a fronte di queste esigenze sono possibili soltanto governi che ottengono la fiducia in Parlamento su un programma per governare il Paese. In mancanza di queste condizioni la strada da percorrere sono le elezioni, strada da non prendere alla leggera dopo un anno” dalle ultime consultazioni, visto che “la Costituzione prevede che gli elettori siano chiamati ad esprimersi ogni 5 anni”.

Mattarella ha spiegato che “alcuni partiti politici” gli hanno comunicato che “sono state avviate iniziative per una intesa in Parlamento per un nuovo governo e mi è stato richiesto del tempo per sviluppare questo confronto. Anche da altre forze politiche mi è stata rappresentata la possibilità di ulteriori verifiche”.

“Il ricorso agli elettori è necessario se il Parlamento non è in condizione di esprimere una maggioranza”, ha aggiunto, chiedendo però ai partiti di assumere “nell’interesse del Paese decisioni sollecite”.

“Inizierò nuove consultazioni nella giornata di martedì prossimo per trarre le conclusioni e prendere le decisioni necessarie”, ha concluso Mattarella.