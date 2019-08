Giovedì 22 agosto 2019 - 11:38

“Disponbilità a dare vita a un governo di svolta” (Zingaretti)

Così il segretario del Pd dopo le consultazioni al Quirinale

Roma, 22 ago. (askanews) – “Abbiamo dato la disponibilità a provare a dare vita ad un governo di svolta”. Lo ha riferito il segretario del Pd dopo le consultazioni al Quirinale.

“Un governo di svolta – ha ribadito – non un governo a tutti i costi”.

In precedenza Mattarella aveva ricevuto la delegazione di Fratelli d’Italia, guidata da Giorgia Meloni. Al termine del colloquio con il capo dello Stato, Meloni ha detto che le elezioni “sono inevitaboili” secondo quanto prescrive la Costituzione. Anche perché la maggioranza degli italiani non ha espresso con tutti i voti da marzo 2018 in poi quella maggioranza M5S-Pd che sembra profilarsi per un nuovo governo.

“In queste ore ho sentito Salvini. Vedremo che farà Forza Italia. In ogni caso così siamo già una coalizione maggioritaria”, ha aggiunto la presidente di FdI.

Con l’arrivo al Quirinale della delegazione dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia sono riprese le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avviate dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte.

Dopo i presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari più piccoli ricevuti ieri (il presidente emerito Giorgio Napolitano è stato sentito telefonicamente) il capo dello Stato consulterà in mattinata, dopo FdI, il Pd alle 11 e poi Forza Italia alle 12. Interruzione per poi riprendere alle 16 con la Lega per chiudere, successivamente, con il Movimento 5 Stelle.

Secondo programma tutte le rappresentanze parlamentari saranno accompagnate dai rispetti leader politici: Giorgia Meloni, Nicola Zingaretti, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Fdv/Int9