Domenica 18 agosto 2019 - 13:53

La Spagna offre un porto alla Open Arms: “Valutiamo azioni contro l’Italia”

Alcuni migranti hanno tentato di raggiungere Lampedusa a nuoto

Roma, 18 ago. (askanews) – Madrid ha offerto il porto di Algeciras, nell’estremo Sud della Spagna, per lo sbarco degli oltre 100 migranti a bordo della nave Open Arms. “L’inconcepibile risposta delle autorità italiane, e in particolare del suo ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di chiudere tutti i porti, e le difficoltà esposte da altri paesi del Mediterraneo centrale, hanno portato la Spagna a guidare di nuovo la risposta alla crisi umanitaria”, si legge in un comunicato del governo.

Sul proprio account Twitter, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha scritto: “Ho dato disposizioni perchè il porto di Algeciras sia pronto a ricevere Open Arms. La Spagna è sempre intervenuta nelle emergenze umanitarie”. Quindi il premier ha sottolineato la necessità di “definire una soluzione europea, ordinata e di solidarietà, che affronti la sfida della migrazione con i valori del progresso e dell’umanesimo dell’Ue”.

Ma la Spagna si riserva anche di intraprendere azioni legali contro l’Italia: “Il governo spagnolo – si legge in un comunicato del Ministero degli Esteri – sta valutando la possibilità di agire davanti all’Unione europea o alle istituzioni per i diritti umani e il diritto marittimo internazionale contro l’atteggiamento sostenuto dal governo italiano riguardo allo sbarco dei migranti a bordo della Open Arms”.

Fonti interpellate da El Pais hanno evidenziato che è la prima volta che un Paese, l’Italia, nega l’autorizzazione per lo sbarco dei migranti, nonostante l’impegno di altri Paesi Ue ad accoglierli.

Alcune fonti diplomatiche hanno fatto sapere che la questione sarà affrontata nella prossima riunione dei ministri dell’Interno Ue, a cui parteciperanno sia lo spagnolo Fernando Grande-Marlaska che Matteo Salvini, senza però escludere un ricorso alla Corte di l’Aia a fronte di una flagrante violazione della Convenzione sul diritto del mare e del diritto internazionale.

Intanto a Lampedusa alcuni migranti a bordo della Open Arms si sono gettati in mare per raggiungere l’isola a nuoto. Lo rende noto il fondatore di Open Arms Oscar Camps, precisando che i soccorritori li hanno inseguiti per fermarli.

sim/sam