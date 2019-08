Sabato 17 agosto 2019 - 12:06

M5S: “Salvini ha provato a fregarci e alla fine si è fregato lui”

Calderoli: "Non vedo margini per un ripensamento della Lega"

Roma, 17 ago. (askanews) – Nuovo scambio di battute al veleno tra le forze della (ex) maggioranza. Oggi è il M5s ad attaccare duramenten il leader della Lega Matteo Salvini. “È vero, ha provato a fregarci tutti, ma alla fine si è fregato lui. Ora tirate le somme!”, si legge in un post sul Blog delle Stelle a firma M5S.

“Vorremmo mettere una cosa in chiaro – spiega il post – visto che ancora non lo è per tutti. Salvini e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto, portando il Paese sull’orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e il loro interesse personale. Salvini e la Lega hanno anche fatto una scelta politica, una chiara scelta politica. Perché 24 ore dopo aver aperto la crisi (nemmeno 24 ore dopo, pensate!) hanno chiamato Berlusconi e sono andati ad Arcore”.

E, continua il Movimento 5 Stelle, “questo mica ce lo stiamo inventando noi, al contrario. È una notizia di pubblico dominio.

C’e’ anche un’intervista di Salvini rilasciata 5 giorni fa al Giornale, guarda caso proprio il quotidiano della famiglia Berlusconi, in cui pubblicamente dice di voler fare “un governo del si'” insieme al Cavaliere. E sapete qual è il paradosso di tutto questo? Che ora pare sia lo stesso Berlusconi a snobbarli.

Gli ha dato picche! È incredibile – scrivono ancora – nemmeno lui si fida di loro, ma è costretto a starci insieme per farsi garantire le tv. È il solito giochino di sempre, sono 30 anni che è così. Io ti do, tu mi dai. Ma a noi queste logiche non interessano. Il MoVimento 5 Stelle è un’altra cosa. Chissà cosa penseranno adesso coloro che negli ultimi mesi si erano avvicinati per la prima volta alla Lega. Salvini ha preferito Arcore a voi”.

Dal canto suo la Lega afferma di non avere ripensamenti: “Non vedo margini” per un dietrofront della Lega sulla crisi, ha affermato Roberto Calderoli in una intervista al Corriere della Sera, aggiungendo che le possibilità di andare al voto oscillano tra “il 70-80 per cento”.

“Salvini – ha ricordato – ha detto che vuole andar e al voto” e “Di Maio si è detto disponibile, a patto di votare prima il taglio dei parlamentari. Bene, di fronte ad un via libera, i 5 Stelle che fanno? Il presidente Fico fissa il voto su quel punto dopo le comunicazioni di Conte…”.

Certo, ormai “mi aspetto di tutto”, ha continuato Calderoli -anche se “credo che Conte parlerà in Aula e poi andrà al Quirinale a rassegnare le dimissioni”. E quello che succederà dopo, ha chiarito, “è nella mani del Presidente Mattarella”.

La rottura provocata da Salvini “è stata una scelta giusta” perchè “ha creduto fino in fondo al contratto di governo ma quando ha capito che non c’erano più margini per ottenere risultati ha detto stop”. Ha intrapreso “la strada più lineare e corretta” e chi si oppone “cerca solo di salvare la poltrona”.

Calderoli ha sostenuto che “è fattibilissimo” tagliare i parlamentari e andare poi subito al voto, “non ci sono ostacoli dal punto di vista costituzionale”.

fdv/sam