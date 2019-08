Domenica 11 agosto 2019 - 17:10

Salvini dice che l’appello di Renzi è fondato sulla paura

"Preso dal panico, non vuole perdere la poltrona"

Roma, 11 ago. (askanews) – “L’appello di Renzi è fondato sulla paura, paura di perdere la poltrona, di ascoltare il popolo e di cambiare. Cosa c’è di più bello, chiaro e trasparente che far decidere i cittadini, sulla manovra, sulle grandi opere?” Lo ha detto Matteo Salvini in un incontro in Comune a Catania.

“Capisco il panico di Renzi ma appellarsi a Grillo, Di Maio, Di Battista e Fico fino a ieri sarebbe stato una barzelletta”, ha aggiunto. “Nelle prossime settimane, nel Paese e in Parlamento, si confronteranno due idee diverse di Italia: il popolo del sì e il popolo del no che mi sembra ben rappresentato dall’appello di Renzi. Io chiamo a raccolta l’Italia del sì”. Lo ha detto Matteo Salvini in un incontro in Comune a Catania.

Per quel che riguarda il risanamento di Catania, ha detto, “per me la concretezza e il lavoro vengono prima di tutto. Curioso che qualcuno fosse contrario a inserire Catania nel decreto crescita, c’era solo il salva-Raggi. E noi eravamo dei bastian contrari per il M5s perchè dicevamo o tutti o nessuno”.

