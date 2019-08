Giovedì 8 agosto 2019 - 22:30

Di Battista: Salvini schiavo del sistema, spettacolo da vomito

Manda tutto all'aria per pagare cambiali anche a Verdini

Roma, 8 ago. (askanews) – “Questo politicante di professione manda tutto all’aria per pagare cambiali a parlamentari terrorizzati dal taglio delle poltrone o agli amici del ‘suocero’ Verdini che se la fanno sotto per la riforma della prescrizione che entrerebbe a breve in vigore. Il bello è che dirà in Parlamento che non si possono fare queste cose perchè quelli del 5 Stelle lo trattano male poro amore. Spettacolo da vomito di chi si è mascherato da protettore del Popolo ma che è schiavo del sistema”. Cosi’ Alessandro di Battista in un post su fb.