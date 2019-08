Mercoledì 7 agosto 2019 - 13:58

Zingaretti: Conte subito al quirinale, non ha più maggioranza

"L'Italia ha bisogno di lavoro, sviluppo, investimenti"

Roma, 7 ago. (askanews) – Dopo il voto in Senato sulla Tav è evidente che non esiste più una maggioranza e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte deve recarsi “immediatamente al Quirinale”. Lo scrive su Facebook il segretario Pd Nicola Zingaretti.

“La seduta del Senato – afferma Zingaretti – ha dimostrato in maniera assolutamente evidente che il Governo non ha più una maggioranza. La Tav non è solo una fondamentale infrastruttura utile allo sviluppo del Paese. Ma è anche figlia di accordi e trattati internazionali. Un governo non può non avere una sua maggioranza in politica estera e questo governo non ce l’ha”.

Dunque, “il presidente Conte si rechi immediatamente al Quirinale dal Presidente Mattarella per riferire della situazione di crisi che si è creata. L’Italia ha bisogno di lavoro, sviluppo, investimenti e ha bisogno di un governo che si dedichi a questo e non ai giochi estivi di Salvini e Di Maio contro gli italiani”.