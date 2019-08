Mercoledì 7 agosto 2019 - 14:24

Tav, Berlusconi: no altre maggioranze, elezioni anticipate

Sarebbe gesto responsabilità da parte di Salvini

Roma, 7 ago. (askanews) – “A soffrire le conseguenze dell’azione deludente di Governo guidato dai Cinquestelle e fortemente condizionato dai programmi dei Cinquestelle sono stati gli italiani, che oggi vivono in un Paese dove nulla più funziona. Interrompere questa esperienza fallimentare è dunque un gesto di responsabilità da parte di Matteo Salvini nei confronti degli italiani”. Lo afferma in una nota il presidente Fi, Silvio Berlusconi.

“Questo Parlamento – aggiunge – non è in condizioni di esprimere maggioranze diverse che siano anche rispettose dell’esito di tutte le prove elettorali intermedie, che hanno consegnato la vittoria al centro-destra”. E conclude: “Il compito di decidere se è come far proseguire la legislatura spetta al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel quale riponiamo assoluta fiducia. Forza Italia ritiene che la soluzione migliore per il Paese siano nuove elezioni”.