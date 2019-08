Lunedì 5 agosto 2019 - 16:13

Il governo ha posto la fiducia al Senato sul decreto Sicurezza bis

L'M5S voterà sì, Fratelli d'Italia si asterrà

Roma, 5 ago. (askanews) – Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto Sicurezza bis in aula al Senato. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro all’assemblea di palazzo Madama. Si riunisce la conferenza dei capigruppo per decidere i tempi del voto di fiducia.

La senatrice Silvia Vono, del Movimento 5 Stelle, ha detto in aula che l’M5S voterà a favore del decreto Sicurezza bis: “Il decreto in discussione prevede una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza nel nostro Paese. Quella sicurezza richiamata più volte nella prima parte della nostra costituzione e inserita, nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale nell’endiadi ‘ordine pubblico e sicurezza’ per indicare la ‘materia che attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento di quel complesso di beni giuridici fondamentali e interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale'”.

Fratelli d’Italia invece si asterrà sul voto di fiducia. E’ quanto emerso da una riunione dei senatori Fdi con Giorgia Meloni a palazzo Madama.

Forza Italia a sua volta non parteciperà al voto. Lo ha spiegato Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, intervenendo a Sky tg 24 pomeriggio: “La posizione di Forza Italia al decreto Sicurezza bis è nota: alla Camera, dove il regolamento consente un voto sulla fiducia e uno sul merito del provvedimento, abbiamo votato favorevolmente al testo ma abbiamo detto no alla fiducia essendo fermamente all’opposizione. Al Senato, dove il regolamento prevede un unico voto, Forza Italia resterà in aula ma non parteciperà al voto di fiducia, per non dare un messaggio sbagliato sul merito del provvedimento, votando contro, ma votare a favore significherebbe far parte del governo e questa non è la nostra posizione. Si tratta di una scelta equilibrata perché riteniamo che il decreto, sebbene possa essere migliorato, vada nella giusta direzione. E’ chiaro però che pensiamo anche che questo sia un governo balneare arrivato al capolinea e che litiga su tutto. Forza Italia non vuole avere nulla a che spartire con questa maggioranza che ogni giorno dimostra i suoi limiti e la debolezza delle soluzioni”.

Luc/Int9