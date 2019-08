Domenica 4 agosto 2019 - 21:48

salvini: mercoledì chi vota no a Tav mette a rischio Governo

Io voglio opere pubbliche a manetta, Basta con Italia bloccata

Roma, 4 ago. (askanews) – “Mercoledì si vota in Parlamento una mozione dei 5stelle per bloccare un Tav. Sarà un bel problema chiunque voterà no alla Tav sappia che mette a rischio il governo”. Lo ha detto Matteo Salvini parlando alla festa della Lega di Colico.

“Noi – ha detti ancora Salvini- stiamo al governo per fare le cose che servono all’Italia. Altrimenti non ci stiamo. E chiediamo direttamente agli italiani il permesso di fare le cose che servono: tagliare le tasse, riformare le giustizia, far ripartire a manetta le opere pubbliche: treni, porti, ponti, aereoporti. Non ci stiamo più a vedere ancora lavori bloccati. E trivelle. In tutti i Paesi del mondo, come anche in Lombardia, si festeggia quando si trova il petrolio. Da noi invece sui dice ancora no alle trivelle. Basta”.