Domenica 4 agosto 2019 - 17:20

Lunedì terzo confronto di Conte con le Parti sociali

Riguarderà le misure per il lavoro e il welfare

Roma, 4 ago. (askanews) – Lunedì a Palazzo Chigi, terzo round di incontri tra il premier Giuseppe Conte e le Parti sociali in vista della prossima Manovra. Il tema del confronto sanno le misure per il lavoro e per il welfare.

Si inizierà alle 16 con i sindacati Cigl, Cisl e Uil. Alle 16,45 sono previste le altre sigle sindacali, Ugl, Usb, Cisal e Confsal.

Alle 17.30, salirà a palazzo Chigi Alleanza delle Cooperative Italiane, mentre alle 18.00 sarà il tunro del Forum Terzo settore.

Alle 18.30 sarà la volta di Confagricoltura, Coldiretti, Cia, FederDistribuzione, Copagri. Alle 19.15, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Ance, Confedilizia, Casartigiani, Confapi, Confprofessioni. Alle 20.15, Unimpresa, Confimi Industria, Confimpreseitalia, Cida.

Il ciclo di incontri si concluderà alle 20.45, con Abi e Ania.

