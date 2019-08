Domenica 4 agosto 2019 - 17:36

Cosa ha detto il padre di Di Battista su Salvini

'Quando voglio scrivere Lega mi esce sempre la 's':_sega...'

Roma, 4 ago. (askanews) – “Aiutatemi. Sono preoccupatissimo, il Cassoeula, più grasso e sudaticcio del solito, stasera “manda a quel paese” Di Battista. Eilà, Dudù, con chi ce l’hai? A me lasciami fuori, Siri non lo conosco, Rixi non so chi sia, i rubli non li ho mai visti e quando voglio scrivere “lega” mi esce sempre la “esse”, quella di sega…”. Lo scrive su Facebook rivolgendosi a Matteo Salvini, Vittorio Di Battista, padre del leader M5s Alessandro.

