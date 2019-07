Martedì 30 luglio 2019 - 19:14

Tav, Di Maio: se si decidesse ad armi pari avremmo i voti per lo stop

"Per vincere contro di noi destra e sinistra devono mettersi insieme"

Roma, 30 lug. (askanews) – Se sul Tav Torino-Lione “si decidesse ad armi pari” il Movimento 5 stelle avrebbe “i voti per riuscire a bloccare quell’opera che spreca soldi”. Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, in diretta Facebook.

“Se si vuole vincere contro di noi bisogna allearsi con i nemici di sempre, si deve mettere la destra e la sinistra assieme, che ancora una volta probabilmente dimostreranno di essere d’accordo sempre su tutto e soprattutto sugli sprechi. Io sono molto contento di avere fatto il contratto di governo perchè riusciamo a ottenere dei risultati. Se oggi non esistesse il contratto di governo avremmo ancora tutti contro di noi”, aggiunge.

Nelle prossime settimane si voterà in Parlamento” sulla Torino-Lione, “Conte ha detto che non poteva fare altro, ma il Parlamento può fermarla. Può fermare quella linea che è un regalo alla Francia per due miliardi di euro.

Qualcuno dice che quando dico che il Parlamento può fermarla sto sfiduciando Conte, io voglio dirlo chiaramente: c’è piena fiducia nel presidente Conte”.

int4