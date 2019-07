Martedì 30 luglio 2019 - 07:24

Nella foto choc del ragazzo bendato si vedono 3 carabinieri

Corsera: individuato chi ha messo la benda

Roma, 30 lug. (askanews) – Nella foto è in borghese davanti al ragazzo Usa bendato, in caserma dopo essere stato fermato per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate. Ha un t-shirt nera, che si vede solo in minima parte, ma che è bastata ai suoi superiori per identificarlo. E’ il sottufficiale che avrebbe deciso di bendare Gabriel Christian Natale Hjorth, secondo quanto riporta un articolo del Corriere della Sera.

All’appello manca soltanto chi ha scattato l’immagine choc che ha scatenato le polemiche, ma già oggi il suo nome potrebbe essere nell’informativa che sarà consegnata ai magistrati per accertare le responsabilità penali e disciplinari. Della foto si sa che è stata inviata in una chat interna dei carabinieri, pochi minuti dopo essere stata scattata.

