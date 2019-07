Venerdì 26 luglio 2019 - 09:09

Salvini: “Se Tria è contro il taglio delle tasse, o io o lui”

"La smettano di insultare quotidianamente"

Roma, 26 lug. (askanews) – “Se il ministro dell’Economia del mio governo dice che di taglio delle tasse non se ne parla, o il problema sono io o è Tria”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini intervistato a 24 Mattino (Radio 24). “Se qualcuno ha dubbi o paure, basta dirlo ma allora quel qualcuno è fuori posto, o sono io o qualcun altro”, ha detto Salvini.

Fino a quando riuscirà a frenare i parlamentari leghisti che lo premono per far cadere il Governo e tornare alle urne? “Fino a quando le cose si fanno e fino a quando qualcuno la smette di insultare e attaccare quotidianamente”, ha risposto Salvini.

Sull’osservazione che la Lega è isolata in Europa, il vicepremier ha replicato: “Mi pagano lo stipendio per obbedire alle indicazioni e agli ordini del signor Macron?”. “Non sta ne in cielo ne in terra che mi dica ‘vieni a Parigi a firmare un documento che prevede che tutti i migranti arrivano in Italia: ma chi sei? Napoleone non c’è più”, ha detto Salvini, che ha spiegato così perché non è andato a Parigi alla recente riunione convocata “la sera prima” dal presidente francese sugli immigrati.

int4