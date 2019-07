Mercoledì 24 luglio 2019 - 22:19

Il Presidente Mattarella ha incontrato i detenuti di Rebibbia

Il Capo dello Stato ha cenato all'Osteria degli uccelli in Gabbia

Milano, 24 lug. (askanews) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella serata di mercoledsi è recato in visita alla casa circondariale romana “Raffaele Cinotti” di Rebibbia.

Il Capo dello Stato è stato accompagnato in alcuni reparti e laboratori e poi ha cenato presso “L’Osteria degli uccelli in Gabbia”, nell’area verde all’interno della Casa Circondariale, primo ristorante a Roma in un Istituto penitenziario. Il nome riprende quello storico attribuito alle osterie adiacenti a Regina Coeli dove si compravano i pasti per i detenuti. Le cene finanziano la cooperativa sociale “Men At Work” e sono finalizzate al reinserimento sociale dei detenuti.

La Casa circondariale di Rebibbia ospita attualmente 1606 detenuti, compresi i sottoposti al 41 bis. Dal punto di vista dell’istruzione, sono in corso convenzioni con scuole primarie e secondarie, con le università La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre: 100 detenuti frequentano corsi di alfabetizzazione e altri 40 sono iscritti alle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche e scienze motorie. Inoltre sono attivi corsi di recitazione, ai quali partecipano 15 detenuti, che percepiscono un gettone di presenza, e corsi di pallavolo, calcio e scacchi con istruttori del Coni. Grazie a una collaborazione con le Biblioteche del Comune di Roma, sono attivi corsi di scrittura creativa, cineforum e presentazioni di libri.

Per quel che riguarda il lavoro, cinquantacinque detenuti sono impiegati alle dipendenze di ditte esterne così suddivisi: 10 presso il CUP dell’Ospedale del Bambino Gesù; 7 presso la Torrefazione e riparazione Macchine caffè; 8 presso il Centro Cottura della Cooperativa sociale Men at work; 8 nella digitalizzazione degli atti del “processo Moro”, 8 nella digitalizzazione dei atti di imprese private; 7 nel Laboratorio di Alta sartoria maschile gestito da Daniele Piscioneri unitamente all’Accademia Nazionale dei Sartori; 3 presso la Evolution Work, altri 4 presso la E-price, di prossima apertura. Da due anni, inoltre, grazie a un protocollo con il Comune di Roma per la pulizia e la manutenzione della città, sono impiegati 13 asfaltisti e 47 giardinieri. Infine, alcuni detenuti sono assunti direttamente dall’Amministrazione penitenziaria come fabbri o muratori.