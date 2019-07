Venerdì 19 luglio 2019 - 17:07

Conte: autonomia, i governatori non avranno tutto

E' un negoziato

Roma, 19 lug. (askanews) – “Probabilmente i governatori interessati non avranno tutto quello che hanno chiesto ma ci sta, è un negoziato tra Stato e Regioni”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi parlando dell’autonomia differenziata.

“Che lo Stato debba perdere tutte le competenze – spiega – non è il mio auspicio. Il mio filo conduttore è pensare che chiunque sarà in questa cabina di regia ha bisogno di realizzare precise strategie che sono nazionali. Per programmare la crescita economica io devo realizzare politiche a livello nazionale, se io delego tutto alle regione quale strategia a livello nazionale posso fare? Credo sia giusto invece cedere tutte le funzioni che possono essere anche più efficacemente svolte a livello nazionale”.

Bac/Int2