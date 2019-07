Giovedì 18 luglio 2019 - 15:17

Salvini: “Oltre questo governo c’è il voto”

Le parole del ministro dell'Interno

Roma, 18 lug. (askanews) – “Non vedo governi diversi da questo.

Se i no prevalgono sui sì allora la via è quella del voto, sperando che non ci siano maggioranze raccolte sul marciapiede perché qualcuno non vuole mollare la poltrona”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ad Helsinki in Finlandia dove ha partecipato all’incontro dei ministri degli affari interni dell’Unione Europea, parlando con i cronisti.

