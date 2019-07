Domenica 14 luglio 2019 - 15:14

“Salvini si sarebbe già dovuto dimettere” (così Enrico Letta)

"Ha detto il falso su Savoini"

Roma, 14 lug. (askanews) – “Un Ministro degli Interni, responsabile della #sicurezza del Paese, che dice e ripete il falso sul ruolo del suo collaboratore #Savoini in #Moscopoli, dovrebbe essersi per questo già dimesso in un Paese democratico come l’Italia”. Lo scrive su Facebook l’ex premier Enrico Letta.

