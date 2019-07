Giovedì 11 luglio 2019 - 12:15

Riforme, si del Senato a taglio parlamentari. Di Maio: fine ingordigia politica

Approvazione in seconda deliberazione, provvedimento ora torna alla Camera

Roma, 11 lug. (askanews) – Via libera dell’aula del Senato in seconda deliberazione, al ddl contenente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, con 180 sì: i no sono stati 50, nessun astenuto. Il provvedimento torna ora alla Camera per la sua ultima lettura.

Il leader M5S Luigi Di Maio ha commentato soddisfatto. Questo voto ha detto,segna “la fine di una ingordigia politica che è andata avanti per decenni” e ora molti “dovranno cercarsi un lavoro”. “Siamo molto contenti del fatto che oggi sia stato approvato il taglio di quasi trecentocinquanta parlamentari della Repubblica. L’ultimo dei passaggi prima della votazione definitiva alla Camera”.

“E’ stata una partita difficile – ha aggiunto – è la fine di un tempo fondamentale. Adesso ci manca l’ultimo tempo per segnare il gol definitivo e far diventare il taglio dei parlamentari una riforma per sempre, una riforma che taglierà le poltrone e farà risparmiare circa 200 milioni di euro a legislatura”.

Di Maio ha spiegato: “Con questi soldi possiamo acquistare 2500 autobus, costruire asili… Sono soldi che verranno restituiti alla collettività, taglieremo poltrone e metteremo questi soldi nelle cose importanti per i cittadini italiani”.

