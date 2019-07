Giovedì 11 luglio 2019 - 17:00

Conte: governo porta avanti azione corale per rilancio Paese

Il premier su Facebook

Roma, 11 lug. (askanews) – Questa mattina “abbiamo avuto una proficua riunione della Cabina di regia ‘Strategia Italia’. Sono molto soddisfatto dell’azione corale che con tutta la squadra di Governo stiamo portando avanti per rimettere in moto il Paese, per sbloccare i cantieri, realizzare nuove opere, semplificare le varie procedure burocratiche che per anni hanno rallentato l’economia e lo sviluppo del Paese”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un post su Facebook.