Giovedì 11 luglio 2019 - 15:31

Autonomia, Conte: non permetterò allarghi divario tra regioni

"Impegno per riforma compatibili con principi costituzionali"

Roma, 11 lug. (askanews) – “Non consentirò mai che l’autonomia differenziata possa costituire uno strumento per allargare il divario tra regioni più prospere e regioni meno prospere”. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo il Consiglio dei Ministri.

Il Premier che sta coordinando il tavolo di confronto per la riforma, ha assicurato che il suo obiettivo è quello di “giungere ad una riforma compatibile con i prinipi costituzionali”. Conte non ha negato le difficoltà per giungere all’interno del governo, a testi concordati sull’autonomia: “Ci sono pasaggi più critici, altri meno critici. Ritengo che la miglior garanzia per la riforma sia di instaurare contraddittori tra tutti i ministri competenti. Io poi mi riservo di valutare”.