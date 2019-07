Martedì 9 luglio 2019 - 15:46

La cosa nuova che farà Fiorello in Rai nella prossima stagione

Lo ha detto Salini

Milano, 9 lug. (askanews) – Rosario Fiorello torna in Rai con un programma che andrà in onda su Rai Play, piattaforma digitale dell’azienda di viale Mazzini. Lo ha detto l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, a margine della prestazione dei palinsesti autunnali. Il programma, ha aggiunto Salini, andrà in onda dal 4 novembre su Rai Play è avrà “cinque accessi su Rai1”. La Rai, ha proseguito l’ad, è “l’unica e la prima” emittente generalista “con un progetto di questo tipo”.

“Siamo pronti per questa avventura che mi ha fatto già dire – ha scherzato Fiorello in un video messaggio – ‘ma chi me l’ha fatto fare. Rai Play è bellissima, ha un solo spettatore, Salini, confido che i vertici Rai possano saltare così mi tolgono l’ansia di fare questo nuovo programma”.

Asa/Int2