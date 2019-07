Martedì 2 luglio 2019 - 12:59

Lezzi: bozze autonomia favoriscono 3 regioni a scapito delle altre

"La Lega vuole davvero la riforma o cerca di farsi dire di no?"

Roma, 2 lug. (askanews) – “Le bozze, così come le abbiamo lette, favoriscono tre Regioni e danneggiano tutte le altre. E mica solo quelle del Sud, anche quelle del Nord”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, in una intervista pubblicata oggi dal Corriere del Veneto.

Lezzi respinge sia l’ipotesi che il Movimento 5 stelle stia facendo muro rispetto all’autonomia sia l’accusa mossa dalla Lega di nascondersi dietro ai tecnici: “La Lega – ha affermato – chiede la luna e mi domando: vuole davvero l’autonomia o cerca solo un pretesto per farsi dire di no, facendo del Movimento 5 stelle il suo capro espiatorio? La retorica degli incompetenti mi ha stancato: proprio perché abbiamo studiato le carte diciamo con forza che una riforma come quella proposta dal Veneto non si fa in due giorni. Se l’opposizione fosse stata ideologica avremmo fatto la guerra per non far inserire l’autonomia nel contratto di governo”.

“Il problema – ha sottolineato l’esponente stellata – è di principio, perché l’autonomia è in Costituzione, come dice Zaia, ma la Costituzione prevede pure altri principi fondamentali e inderogabili, ed è tecnico. E’ doveroso dare una risposta ai veneti, a maggior ragione dopo il referendum, ma non ci possono essere svantaggi per le casse dello Stato, né le altre Regioni possono diventare vittima dell’autonomia altrui. Domani – in occasione della riunione dei ministri sulle autonomie – vedremo se queste ombre sono state dissipate. Se così fosse, per me si va avanti”, ha concluso Lezzi.