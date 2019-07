Lunedì 1 luglio 2019 - 13:17

Nomine Ue, non c’è l’accordo e nuovo vertice domani

Finora il veto dell'Italia su Timmermans alla guida della Commissione

Bruxelles, 1 lug. (askanews) – “Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha sospeso il meeting e lo ha riconvocato per domani alle 11:00”. Lo ha scritto su Twitter Preben Aamann, portavoce di Tusk, a proposito della riunione per le nomine Ue che andava avanti da ieri.

I capi di Stato e di governo europei riuniti a Bruxelles dovrebbero esaminare un nuovo “pacchetto” per le nomine ai vertici Ue, basato sulle convergenza riscontrate dal presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, durante le sue consultazioni bilaterali, che vanno avanti dalle 23 di ieri sera. Lo affermano fonti diplomatiche a Bruxelles, secondo le quali il nuovo pacchetto confermerebbe alcune proposte del “pacchetto di Osaka”, ma migliorandone gli equilibri geografici e politici. Prima di tutto, verrebbe confermata l’ipotesi di designare l’olandese Frans Timmermans, lo “Spitzenkandidat” (“candidato capolista” socialista, alla presidenza della Commissione europea, con l’intesa di nominare più tardi la “Spitzenkandidat” liberale, Margrethe Vestager, vicepresidente dell’Esecutivo comunitario.

Per gli altri due posti che il Consiglio europeo dovrebbe decidere contestualmente, la presidenza del Consiglio europeo andrebbe alla bulgara Kristalina Georgieva, Ppe, ex commissaria europea e attualmente direttore esecutivo della Banca Mondiale; il posto di Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune sarebbe invece assegnato a un liberale, probabilmente il premier belga uscente Charles Michel.

Per Manfred Weber, “Spitzenkandidat” del Ppe, resterebbe l’ipotesi (che però dipende dalla volontà della Plenaria di Strasburgo) di eleggerlo alla presidenza del Parlamento europeo, magari per due mandati (cioè per tutta la nuova legislatura di cinque anni), oppure con l’accordo di eleggere per la seconda parte della legislatura un liberale.

