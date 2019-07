Lunedì 1 luglio 2019 - 13:54

Mattarella: “Ue affronti insieme il nodo migranti”

"Serve un abbassamento generale dei toni"

Roma, 1 lug. (askanews) – “L’Unione europea deve far suo il problema delle migrazioni in modo sistemico, complessivo e razionale” perché “solo l’Ue può avere un rapporto collaborativo che possa far crescere i Paesi dove nascono questi flussi” e solo l’Ue nel suo complesso può “regolare i transiti in modo sostenibile… questo può farlo l’Ue e non un singolo paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ad alcune domande durante una conferenza stampa a Vienna.

I flussi migratori sono “un fenomeno inarrestabile se non governato con intelligenza e tutti insieme nell’Unione europea e in collaborazione con i paesi africani in cui nascono i flussi”, ha detto il Capo dello Stato.

“L’auspicio è di un abbassamento genereale dei toni che consente di affrontare con maggiore serenità e concretezza la questione” e anche i recenti fatti richiamano “la necessità che il fenomeno migratorio sia governato dall’Unione europea nel suo complesso”.

