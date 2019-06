Venerdì 28 giugno 2019 - 10:26

“I migranti della Sea watch li prenda tutti il premier olandese” (Salvini)

Il vicepremier: oggi è la giornata di Genova

Genova, 28 giu. (askanews) – “Vada dal premier a dire che se li prenda tutti lui”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rispondendo questa mattina a Genova, al termine della demolizione del troncone est di Ponte Morandi, ad una giornalista che gli chiedeva un commento sulla Sea Watch.

“Sto andando in Olanda”, ha detto la cronista, per poi domandare a Salvini se avesse qualcosa da dire al governo olandese. “La nave -ha sottolineato il vicepremier- non è a Genova, è un po più a sud e oggi è la giornata di Genova”.

Fos/Int5