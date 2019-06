Mercoledì 26 giugno 2019 - 21:10

Sea Watch, Salvini: critiche Di Maio? Non è ministro dell’Interno

"Nel M5s ci sono sensibilità diverse"

Roma, 26 giu. (askanews) – “Di Maio non è ministro dell’Interno, certo si può fare di più, ma io sono contento dei risultati. E’ chiaro che nei Cinque stelle ci sono sensibilità diverse, ma la direttiva sui porti l’hanno firmata anche Toninelli e Trenta”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, nella registrazione della puntata di ‘Porta a porta’ in onda stasera su Rai1, rispondendo a chi gli chiedeva il commento sulle critiche di Di Maio per il caso della Sea Watch.

“Mi aspetto solidarietà – ha aggiunto – non dal governo, ma dal Parlamento. I parlamentari Pd che vanno a fare il week end a Lampedusa mancano di rispetto al loro Paese e alla Costituzione italiana”.