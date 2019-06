Mercoledì 26 giugno 2019 - 21:17

Ex Ilva, Salvini: lascerei immunità, Di Maio dice no rischi lavoro

"Io mi fido"

Roma, 26 giu. (askanews) – L’immunità per l’Ilva “io l’avrei lasciata, tanto che abbiamo presentato un odg. Il ministro Di Maio mi assicura che Ilva non rischia, io mi fido”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, nella registrazione della puntata di Porta a porta in onda stasera su Rai1.

La chiusura dello stabilimento, ha aggiunto, “non ce la possiamo permettere, stiamo ragionando su Ilva e non solo, anche su Alitalia. A me non piacciono i pregiudizi, se sbaglio cambio idea. Con i posti di lavoro non si scherza, per carità la tutela ambientale ma gli imprenditori di ora hanno ereditato i disastri del passato”.