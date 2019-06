Martedì 25 giugno 2019 - 14:55

Salvini dice no alla Tav leggera: “A me piacciono i treni che corrono”

"O un treno passa sotto la montagna o non ci passa"

Roma, 25 giu. (askanews) – “Il progetto della Tav leggera? O un treno passa sotto la montagna o non ci passa, tertium non datur: a me piacciono i treni che corrono”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a margine di una conferenza stampa al Viminale.

“C’è un progetto in itinere e spero che la lezione delle Olimpiadi sia servita”, ha concluso.

