Martedì 25 giugno 2019 - 18:58

Di Maio dice che la Tav è un “grandissimo regalo ai francesi”

Salvini: la Tav leggera? A me piacciono i treni che corrono

Roma, 25 giu. (askanews) – “Non abbiamo mai pensato ad un progetto di ‘Tav leggera’”. Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio.

Su Tav, afferma, “sono più di 20 anni che sentiamo discuterne.

Era urgente già negli anni 90! Con un piano che, secondo gli accordi presi da chi ci ha preceduto, è un grandissimo regalo ai francesi. Se permettete, io penso prima al mio Paese e alla mia gente e ho fiducia nel fatto che il Presidente Conte trovi una soluzione. Non abbiamo mai pensato ad un progetto di ‘Tav leggera’. Parliamo piuttosto di cose serie”.”Il progetto della Tav leggera? O un treno passa sotto la montagna o non ci passa, tertium non datur: a me piacciono i treni che corrono” aveva detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a margine di una conferenza stampa al Viminale.”C’è un progetto in itinere e spero che la lezione delle Olimpiadi sia servita”, ha concluso.

Afe/Int5