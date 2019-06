Lunedì 24 giugno 2019 - 20:31

Olimpiadi 2026, Salvini: al governo qualcuno ci credeva meno

"Ma importante è il risultato"

Roma, 24 giu. (askanews) – “E’ una bella giornata per l’Italia, tanti posti di lavoro, tanti investimenti, tante strade, tanti impianti sportivi da mettere a posto. Milioni di turisti, di visitatori, una grande immagine per l’Italia in tutto il mondo, quindi ringrazio tutti coloro che ci hanno creduto, fin da subito, sia a livello locale che nazionale”. Lo ha detto Matteo Salvini, commentando l’assegnazione a Milano e Cortina delle Olimpiadi invernali 2026.

“I dossier – ha aggiunto – li hanno messi insieme tutti, anche al governo c’era qualcuno che ci credeva di più e qualcuno meno ma l’importante è il risultato. Dispiace che qualcuno si sia sfilato perchè potevano essere le Olimpiadi di tutto l’arco alpino, ma troveremo il modo di coinvolgere 60 milioni di italiani”.

“Magari – ha concluso – qualcuno gufava, pur di dare addosso al governo ma è una bella giornata per lo sport e per l’Italia”.