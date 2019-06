Lunedì 24 giugno 2019 - 19:52

Conte al Cio: con Milano-Cortina 2026 edizone storica Olimpiadi

L'intervento del premier a Losanna: "vogliamo coniugare sport, storia, cultura e innovazione"

Losanna, 24 giu. (askanews) – “Se oggi sono qui, di fronte a voi, è grazie all’entusiasmo, la dedizione e l’impegno di tutta Italia; è grazie alla profonda convinzione di tutti i cittadini italiani in questo progetto. Se l’Italia sarà scelta per ospitare i giochi olimpici, fin da questa sera lavoreremo perché l’evento possa essere ricordato nella storia dello sport”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo intervento alla 134ma sessione del Cio per la scelta della sede dei Giochi olimpici invernali del 2026.

“Il nostro progetto ha l’ambizione di dar vita a un’Olimpiade che coniughi sport, storia, cultura e innovazione, in coerenza con i valori che ispirano la Carta olimpica. Sono gli stessi valori che vorremmo continuare a insegnare alle generazioni più giovani, coinvolgendo le istituzioni scolastiche in un programma nazionale diformazione, che educhi a principi come il rispetto dell’altro, la solidarietà, la correttezza, la responsabilità” ha aggiunto a sostegno della candidatura di Milano-Cortina.