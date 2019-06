Domenica 23 giugno 2019 - 16:33

La battuta con cui Salvini ha liquidato Di Battista

Da Milano Marittima

Roma, 23 giu. (askanews) – “E’ una bella giornata non ho tempo per parlare di Di Battista”. Lo ha detto Matteo Salvini, vice premier, intervistato da SkyTg24 a Milano Marittima.

Con il M5s, ha aggiunto, “stiamo lavorando bene, se c’è qualcuno che chiacchiera girando per il mondo e scrivendo libri a pagamento gli auguro buona vita”.

L’esponente M5s Di Battista, a cui si riferiva Salvini, ha detto in precedenza, tra le altre cose, che “ieri ho visto il ministro dell’Interno convocare i sindacati, secondo me questo è un modo di destabilizzazione”. Riferendosi al fatto che normalmente a convocare i sindacati non è il ministro dell’Interno.

