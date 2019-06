Sabato 22 giugno 2019 - 12:23

Il sindaco leghista di Sassuolo toglie lo striscione “Verità per Giulio Regeni”

Menani: vicenda non più d'attualità

Marzabotto, 22 giu. (askanews) – “Resta ferma la nostra solidarietà alla famiglia Regeni, ma non aveva più senso tenere ancora lì quello striscione. E’ una vicenda non più di attualità e poi tra l’altro in centro storico ci stava anche male dal punto di vista estetico, tutto impolverato”. Dopo il gesto del presidente del Friuli Venezia e Giulia, Massimiliano Fedriga, il neo-sindaco di Sassuolo, nel modenese, Gian Francesco Menani, ha fatto togliere dal balcone della facciata del Comune lo striscione giallo con scritta nera “Verità per Giulio Regeni”, lo studente uccido in Egitto il 25 gennaio 2016. Lo rende noto Il Resto del Carlino, nell’edizione di Modena.

Menani, eletto con la Lega, ritiene che non sia compito del Comune di Sassuolo occuparsi di queste vicende: “Dispiace per quanto capitato a questo ragazzo ucciso per motivi che non si conoscono e alla sua famiglia la nostra solidarietà è fuori discussione. Detto questo riteniamo, tuttavia, che la vicenda non sia più di attualità, e tra l’altro quello striscione in centro ci stava male dal punto di vista estetico, tutto impolverato”.

“Non è discriminazione politica – ha concluso il leghista -: semplicemente è un problema nazionale, riteniamo che non riguardi Sassuolo, da qui si può fare poco per risolvere la questione: crediamo che un Comune debba occuparsi di problemi concreti e non virtuali”.

