Venerdì 21 giugno 2019 - 17:22

Striscione per Regeni tolto dal governatore leghista Fedriga, M5s si dissocia

"Non comprendiamo"

Roma, 21 giu. (askanews) – “Lo striscione che chiede Verità per Giulio Regeni è stato a lungo esposto sul Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia e non comprendiamo la scelta, del presidente Massimiliano Fedriga di rimuoverlo: rappresentava infatti un segnale importante dell’impegno delle istituzioni, condiviso peraltro anche dalla Lega a livello nazionale, per cercare di fare luce sulla morte del ricercatore in Egitto. Ci sembra quindi un’iniziativa di grande sensibilità, soprattutto nei confronti della famiglia di Giulio Regeni, quella presa dai rappresentanti del MoVimento 5 Stelle in consiglio regionale di continuare a esporre dalle finestre del loro gruppo il cartello per la ricerca della verità”. È quanto affermano in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle Sabrina De Carlo, Luca Sut, Yana Ehm e Simona Suriano.

“Da parte nostra assicuriamo di tenere alta l’attenzione su questa vicenda per assicurare i responsabili della fine di Giulio alla giustizia, anche e soprattutto attraverso la commissione di inchiesta parlamentare istituita grazie a una proposta firmata da Sabrina De Carlo e da altri deputati del MoVimento 5 Stelle”, concludono i deputati.

