Venerdì 21 giugno 2019 - 20:11

Berlusconi ha detto che fu lui a far nominare Draghi alla Bce

"Fra mille difficoltà"

Roma, 21 giu. (askanews) – “Sono orgoglioso di essere riuscito tra molte difficoltà a far nominare Mario Draghi a governatore della Banca Centrale europea, dove in tutti questi anni ha svolto con imparzialità, visione e coraggio, un lavoro prezioso in difesa e a sostegno dell’economia continentale.

Trovo assolutamente positivo il fatto che oggi al suo ultimo Eurosummit, i principali leader europei gli abbiano tributato un convinto riconoscimento per la sua attività di tutti questi anni”. Lo ha affermato in una dichiarazione l’ex premier Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia.

Tor/Int2