Mercoledì 19 giugno 2019 - 11:30

Petrocelli a Mosca: “invasione Nato” in Libia sconfitta per Italia

"Dalla fine della seconda guerra mondiale"

Mosca, 19 giu. (askanews) – In Libia “l’invasione Nato nel 2011 è stata la peggiore sconfitta per la politica italiana dalla fine della seconda guerra mondiale”. Lo ha detto il senatore Vito Rosario Petrocelli (M5S). Oggi presso la Sala Conferenze dell’Istituto Europeo dell’Accademia delle scienze la delegazione di senatori, guidata da Petrocelli, con Enrico Aimi (Fi) e Gianluca Ferrara (M5S), ha preso parte ai lavori della conferenza “Il Governo del cambiamento in Italia: un nuovo ODG per l’Europa?”.

Secondo Petrocelli la Libia era il principale alleato in Africa per l’Italia prima dell'”invasione”. Il senatore ha poi aggiunto: “Non è più pensabile regolare i flussi migratori nel nostro Paese, se non iniziamo a risolvere la situazione nelle zone di provenienza”.