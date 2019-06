Lunedì 17 giugno 2019 - 12:53

Pd, Zingaretti: domani in direzione sforzo per ricoastruire

"La sento come responsabilità"

Roma, 17 giu. (askanews) – “Domattina ci sarà una Direzione del Pd: io tenterò di ricostruire, farò uno sforzo per ricostruire in ogni modo uno spirito unitario perché sento su di me tutto il peso di questa responsabilità”. Così il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un evento a Roma. “In Italia governa Salvini con politiche economiche sociali e culturali drammatiche, e noi non possiamo non vedere che questa deve essere la priorità assoluta”. “Farò uno sforzo con questo spirito – ha assicurato – per riaprire un dialogo e verificare le condizioni di un passo avanti insieme, almeno sul terreno della politica e dell’iniziativa politica. E’ ovvio che in quanto segretario del Pd sento su di me in primo luogo questa responsabilità” ha concluso.