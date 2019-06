Giovedì 13 giugno 2019 - 16:22

Caos Procure, Fi: chiediamo a Mattarella lo scioglimento del Csm

Nota del Comitato di presidenza, presieduto da Silvio Berlusconi

Roma, 13 giu. (askanews) – “I gravi elementi che stanno emergendo in ordine al funzionamento e alla formazione del CSM conferiscono un’immagine fortemente negativa ad un organo di rilievo costituzionale dalle funzioni delicatissime. Questo conferma in modo clamoroso quello che Forza Italia denuncia da anni: la politicizzazione e il correntismo all’interno dell’ordine giudiziario hanno condizionato e condizionano pesantemente l’attività di giurisdizione a tutti i livelli, svilendo il lavoro prezioso che tanti magistrati onesti e corretti svolgono ogni giorno lontano dai riflettori nell’interesse esclusivo della collettività. Si impone dunque una riforma profonda dell’ordinamento giudiziario, i cui criteri abbiamo più volte enunciato, per garantire l’imparzialità dei giudici e la parità di condizioni fra accusa e difesa che realizzino finalmente “il giusto processo””. È quanto si legge in una nota, approvata dal Comitato di presidenza di Forza Italia, riunito oggi a Roma, sotto la presidenza di Silvio Berlusconi.

“Nelle more, l’attuale Csm è gravato da ombre troppo serie per poter svolgere la sua funzione con la necessaria autorevolezza e imparzialità. Ci rivolgiamo dunque al Capo dello Stato, massimo garante delle regole democratiche, con un rispettoso ma accorato appello affinchè proceda al più presto allo scioglimento del CSM. Nello stesso tempo sosterremo con forza in sede parlamentare la proposta di una Commissione di inchiesta su quanto è accaduto e sta accadendo nel Consiglio Superiore. Chiederemo nei prossimi giorni al Presidente della Repubblica un’udienza per manifestargli, anche proprio nella sua qualità di Presidente del CSM, le nostre preoccupazioni e l’urgenza di un intervento all’altezza della gravità della situazione”, conclude.